Новая акустика, новый корпус и технологии флагманской M9: Magico представила переработанную модель A3 2027
Компания Magico представила обновленную напольную акустику A3, причем от предыдущей версии здесь осталось гораздо меньше, чем можно было бы ожидать от обычного обновления. Производитель заново разработал динамики, корпус и кроссовер, а при создании новой модели использовал инженерные методы, которые применялись при разработке флагманской M9.
Общая концепция акустики сохранилась. Перед нами трехполосная система с четырьмя динамиками и закрытым корпусом. Однако сами излучатели полностью переработаны. Два 7-дюймовых низкочастотных динамика получили новую конструкцию с сочетанием алюминия и углеродного волокна, а среднечастотный динамик стал 5-дюймовым.
Изменения коснулись и верхней части диапазона. В новой версии установлен новый 28-миллиметровый твитер с бериллиевым куполом. Корпус также пришлось создавать практически заново. Компания исследовала его поведение с помощью лазерной виброметрии, чтобы определить участки, наиболее подверженные вибрациям. После этого производитель изменил внутреннее усиление и систему демпфирования. Внешние панели по-прежнему выполнены из алюминия, но теперь доступны в четырех цветах: черном, серебристом, красном и синем.
Все это отразилось на массе: каждая колонка теперь весит около 59 кг против 50 кг у предшественницы. Кроссовер тоже разработан заново и использует компоненты немецкой компании Mundorf.
Таким образом, новинка получила новую акустическую начинку практически по всем основным направлениям. При этом выросла не только масса, но и цена: новая модель стоит 25 000 долларов США за пару.
Источник: Ecoustics
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