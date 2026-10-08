Новая акустика, новый корпус и технологии флагманской M9: Magico представила переработанную модель A3 2027

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Компания Magico представила обновленную напольную акустику A3, причем от предыдущей версии здесь осталось гораздо меньше, чем можно было бы ожидать от обычного обновления. Производитель заново разработал динамики, корпус и кроссовер, а при создании новой модели использовал инженерные методы, которые применялись при разработке флагманской M9.

Автор: Magico Источник: www.ecoustics.com

Общая концепция акустики сохранилась. Перед нами трехполосная система с четырьмя динамиками и закрытым корпусом. Однако сами излучатели полностью переработаны. Два 7-дюймовых низкочастотных динамика получили новую конструкцию с сочетанием алюминия и углеродного волокна, а среднечастотный динамик стал 5-дюймовым.

Изменения коснулись и верхней части диапазона. В новой версии установлен новый 28-миллиметровый твитер с бериллиевым куполом. Корпус также пришлось создавать практически заново. Компания исследовала его поведение с помощью лазерной виброметрии, чтобы определить участки, наиболее подверженные вибрациям. После этого производитель изменил внутреннее усиление и систему демпфирования. Внешние панели по-прежнему выполнены из алюминия, но теперь доступны в четырех цветах: черном, серебристом, красном и синем.

Автор: Magico Источник: www.ecoustics.com

Все это отразилось на массе: каждая колонка теперь весит около 59 кг против 50 кг у предшественницы. Кроссовер тоже разработан заново и использует компоненты немецкой компании Mundorf.

Таким образом, новинка получила новую акустическую начинку практически по всем основным направлениям. При этом выросла не только масса, но и цена: новая модель стоит 25 000 долларов США за пару.

Источник: Ecoustics

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