Промышленный дизайнер Шреянш Ониал представил концепт наушников CMF Ear (open), который переносит открытую конструкцию Nothing Ear (open) в более доступный дизайн суббренда CMF. Вместо прозрачного корпуса появились матовые детали в коралловом, светло-сером и тёмно-сером цветах. На каждом наушнике предусмотрена физическая кнопка, а зарядный футляр получил металлическое колесо управления Smart Dial.

Концепт решает одну из проблем оригинальной модели: Nothing Ear (open) управляются с помощью сжатий корпуса, которые могут быть неудобны во время тренировок, особенно если пальцы влажные. Физические кнопки позволяют переключать функции без точных жестов. Заушные крепления при этом сохраняют главное преимущество конструкции — наушники удерживаются на месте во время бега и других активных движений.

Внешне проект ориентирован на другие продукты CMF. Футляр напоминает кейс наушников CMF Clip Pro: у него вытянутая форма и рифлёное металлическое колесо. Оно используется для регулировки громкости, управления воспроизведением и звонками. Дизайнер добавил светодиодный индикатор, разъём USB-C и фирменную надпись CMF. При этом сам концепт не является анонсом серийного устройства.

Оригинальные Nothing Ear (open) оснащены динамическими излучателями диаметром 14,2 мм, работают до 8 часов без подзарядки и до 30 часов с зарядным футляром. Каждый наушник весит 8,1 г. В США модель первоначально вышла за $149, а затем появилась версия голубого цвета за $99 — столько же, сколько стоит CMF Clip Pro. По мнению автора Yanko Design, перенос спортивных наушников под марку CMF мог бы объединить открытую конструкцию и крупные излучатели Nothing с более доступным позиционированием и механическими элементами управления CMF.

Источник: yankodesign