Noble Audio объединила планарные, арматурные и динамические излучатели в беспроводных наушниках

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Беспроводные наушники Noble Audio Astrid объединили сразу три технологии воспроизведения звука: динамический, планарный и арматурный излучатели. Дополнительно производитель внедрил систему Audiodo Personal Sound, которая корректирует звучание с учётом индивидуальных особенностей слуха каждого пользователя.

В каждом наушнике установлены динамический излучатель диаметром 8,3 мм, планарный драйвер на 6 мм и один арматурный излучатель. Динамический отвечает за воспроизведение низких частот, а планарный и арматурный дополняют его работу на средних и высоких частотах. Для настройки звучания используется Audiodo Personal Sound: система проводит короткое тестирование каждого уха отдельно, формирует индивидуальный профиль слуха и корректирует воспроизведение. Дополнительно приложение Noble позволяет регулировать низкие, средние и высокие частоты с помощью эквалайзера.

Astrid поддерживают Bluetooth 6.0, кодеки LDAC, aptX Adaptive, aptX, AAC и SBC. Предусмотрены активное шумоподавление, режим прозрачности и одновременное подключение к двум устройствам. Автономность достигает 11 часов на одном заряде и 40 часов с учётом зарядного футляра. Заряжать его можно через USB-C или беспроводным способом. Наушники также получили защиту от брызг по стандарту IPX4.

Noble Audio оценила Astrid в 539 долларов (499 фунтов стерлингов или 579 евро). Продажи стартовали 10 ноября 2026 года через официальный сайт компании и выбранных розничных продавцов. В линейке производителя новинка занимает место между моделями FoKus Rex5 и Prestige Encore II.

Источник: ecoustics