Наушники в виде шоколадных грибов вернутся в 2027 году в версии Pro

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Японская компания Kagomedia запустила кампанию по сбору заявок на второе поколение беспроводных наушников Kinoko no Yama Wireless Earphones Pro. Наушники выполнены в форме шоколадных грибов, как одноимённое печенье Meiji, и выпускаются по официальной лицензии этой кондитерской компании. В производство их запустят, только если до 13 декабря наберётся не менее 1000 заявок. Тираж при этом не ограничен и будет зависеть от числа желающих. Поставки заявлены на 2027 год.

Автор: Kagomedia Источник: www.makuake.com

По данным организаторов, новинка построена на чипе Qualcomm QCC3040 с Bluetooth 5.3 и поддержкой кодеков SBC, AAC и aptX. Диаметр динамического излучателя составляет 10 мм, защита от влаги соответствует IPX4. Автономность компания оценивает в 5 часов работы наушников и 20 часов с учётом зарядного кейса. По сравнению с версией 2024 года изменили настройку динамиков: скорректировали АЧХ в области низких и высоких частот и снизили коэффициент гармонических искажений на низких. Сенсорные датчики теперь расположены на позолоченной гибкой печатной плате, раньше использовалась медная фольга.

Автор: Kagomedia Источник: www.makuake.com

Внешне наушники повторяют печенье: коричневая шоколадная шляпка и бежевая ножка. Расцветку, по словам компании, подобрали так, чтобы снизить риск принять наушник за настоящее лакомство и проглотить его. Кейс жёлтый, стилизован под упаковку печенья. В нём два гнезда с маркировкой L и R, а на лицевой стороне есть световой индикатор. Крышка зелёная, внутри неё сделаны углубления в форме шляпок.

Функцию синхронного перевода с помощью ИИ новая модель унаследовала от первой. Заявлена поддержка 74 языков и 70 диалектов и акцентов, а точность перевода, по данным компании, составляет 98%. Первая партия наушников в 3500 экземпляров разошлась за 10 минут.

Автор: Kagomedia Источник: www.makuake.com

Стандартный ценник в Японии обозначен на уровне 36 300 иен (~$230), а вопрос розничных продаж пока открыт.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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