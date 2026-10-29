Наушники Noise с технологией Bose разошлись тиражом 10 тысяч за первый час

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| Новость | Аудио и звук

Компания Noise сообщила, что продала 10 тысяч беспроводных наушников Master Buds Open за первый час после начала продаж 27 октября. Модель стала для производителя выходом в сегмент открытых наушников, которые позволяют слушать музыку, не закрывая слуховой проход. Результат показывает интерес покупателей к альтернативе привычным внутриканальным моделям.

Автор: Noise Источник: www.gizmochina.com

Master Buds Open оснащены 10,8-мм динамическими излучателями и используют технологию Sound by Bose. Конструкция с С-образным креплением располагается вокруг уха, а не внутри него. Для обработки голоса при звонках предусмотрена система из четырёх микрофонов с шумоподавлением ENC и алгоритмами на основе нейросетей. Заявленное время работы с зарядным футляром достигает 28 часов.

Продажи открытой модели начались на фоне роста интереса к этому формату. По данным Counterpoint Research, в 2025 году поставки устройств категории Open-Wear Stereo (OWS) в Индии почти в четыре раза превысили показатель предыдущего года, тогда как весь рынок полностью беспроводных стереонаушников TWS вырос лишь на 1%. Master Buds Open продаются в цветах Carbon и Mercury по стартовой цене 9999 индийских рупий.

Одновременно Noise и музыкальный сервис Gaana представили Buds R1 Gaana Edition за 1399 рупий. В комплект входит годовая подписка Gaana Plus стоимостью 799 рупий, открывающая доступ к музыке без рекламы, загрузке треков для прослушивания офлайн и HD-аудио. Наушники получили 11-мм динамические излучатели, четыре микрофона с ENC и Bluetooth 5.3.

Заявленная автономность с зарядным футляром достигает 40 часов, а десятиминутная зарядка обеспечивает до двух часов воспроизведения. Партнёры рассчитывают, что их более широкое сотрудничество позволит охватить около 2,5 млн пользователей до конца 2026 года.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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