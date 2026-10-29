Наушники Noise с технологией Bose разошлись тиражом 10 тысяч за первый час
Компания Noise сообщила, что продала 10 тысяч беспроводных наушников Master Buds Open за первый час после начала продаж 27 октября. Модель стала для производителя выходом в сегмент открытых наушников, которые позволяют слушать музыку, не закрывая слуховой проход. Результат показывает интерес покупателей к альтернативе привычным внутриканальным моделям.
Master Buds Open оснащены 10,8-мм динамическими излучателями и используют технологию Sound by Bose. Конструкция с С-образным креплением располагается вокруг уха, а не внутри него. Для обработки голоса при звонках предусмотрена система из четырёх микрофонов с шумоподавлением ENC и алгоритмами на основе нейросетей. Заявленное время работы с зарядным футляром достигает 28 часов.
Продажи открытой модели начались на фоне роста интереса к этому формату. По данным Counterpoint Research, в 2025 году поставки устройств категории Open-Wear Stereo (OWS) в Индии почти в четыре раза превысили показатель предыдущего года, тогда как весь рынок полностью беспроводных стереонаушников TWS вырос лишь на 1%. Master Buds Open продаются в цветах Carbon и Mercury по стартовой цене 9999 индийских рупий.
Одновременно Noise и музыкальный сервис Gaana представили Buds R1 Gaana Edition за 1399 рупий. В комплект входит годовая подписка Gaana Plus стоимостью 799 рупий, открывающая доступ к музыке без рекламы, загрузке треков для прослушивания офлайн и HD-аудио. Наушники получили 11-мм динамические излучатели, четыре микрофона с ENC и Bluetooth 5.3.
Заявленная автономность с зарядным футляром достигает 40 часов, а десятиминутная зарядка обеспечивает до двух часов воспроизведения. Партнёры рассчитывают, что их более широкое сотрудничество позволит охватить около 2,5 млн пользователей до конца 2026 года.
Источник: gizmochina
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