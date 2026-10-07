Компания TDM выпустила Neo — беспроводные наушники, которые одним поворотом корпуса превращаются в портативную Bluetooth-колонку. Устройство уже поступило в продажу в США по цене $249, предлагая заменить сразу два аудиоустройства одним корпусом.

Секрет конструкции — не в программном переключении режима, а в отдельной акустике для каждого сценария. В Neo установлены четыре 40-мм динамика: два направлены внутрь и работают в режиме наушников, ещё два смотрят наружу и включаются после трансформации в колонку. Для внешних динамиков предусмотрены отдельные усилители мощностью по 5 Вт на канал. Вес устройства составляет менее 340 г.

При этом у необычной конструкции есть заметный компромисс по автономности. В режиме наушников TDM заявляет более 200 часов работы, тогда как при использовании в качестве колонки время сокращается до 16 часов. Пятиминутная зарядка через USB-C должна добавить до восьми часов прослушивания в режиме наушников. Поддерживаются Bluetooth 6.0 с Multipoint, кодеки SBC и AAC, а также проводное подключение через 3,5-мм разъём.

Neo также получили массив микрофонов с системой шумоподавления для голосовой связи, сменный аккумулятор и отдельные настройки эквалайзера для двух режимов. При этом активного шумоподавления ANC у модели нет: TDM делает ставку на пассивную изоляцию с помощью амбушюр из пены с эффектом памяти. Производитель позиционирует Neo как решение для ситуаций, когда пользователю приходится переключаться между индивидуальным прослушиванием и воспроизведением музыки для небольшой компании.

Источник: tdmofficial