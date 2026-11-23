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Компания Honor сообщила о выпуске беспроводных наушников Earbuds с креплением в виде клипсы. При массе всего 5,6 г на каждый наушник устройство обеспечивает до 10 часов прослушивания без подзарядки, а вместе с зарядным футляром — до 40 часов. Цена на старте продаж составляет 449 юаней (около 63 долларов), рекомендованная — 499 юаней.

Вместо привычных внутриканальных амбушюр используется конструкция C-bridge: наушник фиксируется на ушной раковине с помощью упругой дуги. Она покрыта пищевым гипоаллергенным силиконом. Такая схема оставляет слуховой проход открытым, поэтому пользователь может одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. Каждый наушник весит 5,6 г.

За воспроизведение отвечают динамические излучатели с двойной магнитной системой и титановым покрытием. Honor заявляет о соответствии стандарту Hi-Res Audio Wireless и поддержке кодека LHDC 5.0, предназначенного для передачи аудио высокого разрешения. Среди дополнительных возможностей — голосовой помощник с ИИ, перевод речи в реальном времени и совместимость с устройствами разных экосистем.

Наушники доступны в чёрном и перламутрово-белом цветах. Производитель также предусмотрел декоративные аксессуары для крепления. Заявленные 40 часов включают запас энергии зарядного футляра, а не время непрерывной работы самих наушников.

Источник: ithome