Musical Fidelity выпустила CD-проигрыватель B1xcd с ЦАП ESS и отдельной системой управления приводом

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| Новость | Аудио и звук

Компания Musical Fidelity представила B1xcd — CD-проигрыватель для классических аудиосистем, в котором компания сделала ставку на специализированный механизм чтения дисков и отдельную систему управления приводом. Модель дополняет усилитель B1xi и рассчитана на воспроизведение компакт-дисков без встроенных стриминговых сервисов и функций сетевого проигрывателя.

Автор: Musical Fidelity Источник: www.ecoustics.com

В основе B1xcd лежит привод стандарта Red Book CD-DA, работающий с аудио в формате PCM с разрядностью 16 бит и частотой дискретизации 44,1 кГц. За управление механизмом отвечает система BlueTiger CD-88, разработанная SUOS. Производитель связывает её применение с повышением точности считывания и уменьшением влияния вибраций и ошибок чтения. За преобразование цифрового сигнала в аналоговый отвечает ЦАП ESS ES9018Q2M.

заявленные характеристики включают отношение сигнал/шум более 112 дБ с A-взвешиванием, разделение каналов свыше 96 дБ и коэффициент гармонических искажений менее 0,003% в диапазоне 20 Гц — 20 кГц. Для подключения к усилителю предусмотрены аналоговые стереовыходы RCA, а коаксиальный и оптический цифровые выходы позволяют использовать внешний ЦАП.

Автор: Musical Fidelity Источник: www.ecoustics.com

Корпус проигрывателя выполнен из металла, передняя панель — из экструдированного алюминия. Устройство оснащено центральным LCD-дисплеем, поддерживает отображение CD-Text при наличии соответствующих данных на диске и комплектуется пультом дистанционного управления. Габариты составляют 430 x 90 x 298 мм, масса — 5,8 кг. В Великобритании ориентировочная цена заявлена на уровне 599 фунтов стерлингов, в Европе — около 599 евро.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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