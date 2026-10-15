Motorola готовит самые продвинутые наушники серии Moto Buds 2: модель Ultra могут представить уже в начале ноября

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| Новость | Аудио и звук

Компания Motorola готовит новые беспроводные наушники Moto Buds 2 Ultra. О предстоящем выпуске устройства сообщил известный инсайдер Эван Бласс. Подробностей о новинке пока немного, но по названию можно предположить, что она займет верхнюю позицию среди моделей серии Buds 2.

Автор: Motorola Источник: www.motorola.com

В этом году компания уже расширила это семейство несколькими устройствами. В начале года компания показала Buds 2 и 2 Plus, а в сентябре представила версию 2 Fusion. Теперь производитель готовит еще одну новинку, которая может оказаться наиболее продвинутой в линейке.

Характеристики Buds 2 Ultra пока не раскрываются. В качестве ориентира можно взять 2 Plus: эти наушники поддерживают активное шумоподавление, пространственное звучание и передачу звука высокого качества. Кроме того, предусмотрены одновременное подключение к двум устройствам и функции Moto AI. Пока неизвестно, какие из этих возможностей появятся в старшей модели и получит ли она дополнительные функции.

Отдельный вопрос касается звуковой настройки. В 2 Plus использована технология Sound by Bose, однако недавно компания объявила о сотрудничестве с Bang & Olufsen. Партнерство заявлено для смартфона Signature 27, но пока неясно, будет ли датская компания участвовать в разработке новых наушников.

По информации инсайдера, новые наушники представят в начале ноября. Стоимость устройства и сроки начала продаж пока не сообщаются. Также производитель еще не раскрывал внешний вид наушников и не подтверждал их основные характеристики. Ожидается, что больше информации появится ближе к официальному анонсу.

Источник: Notebookcheck

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