Мощность 720 Вт, 15 динамиков и Dolby Atmos: Naim представила акустику Mu-so Utopia, которая заменит целую систему колонок

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| Новость | Аудио и звук

Компания Naim Audio представила Mu-so Utopia — новую акустическую систему, разработанную совместно с французским производителем Focal. Она объединяет 15 динамиков, усилитель мощностью 720 Вт и поддержку объемного звука Dolby Atmos.

Автор: Naim Audio Источник: www.ecoustics.com

В отличие от более доступной Focal Mu-so Hekla, новинка получила усовершенствованные динамики и другую конструкцию усилителя. При этом обе системы имеют одинаковые размеры и используют по 15 излучателей. В новинке установлены новые среднечастотные динамики с W-образными диффузорами и высокочастотные излучатели с технологией PRISM. Они должны обеспечить более точное воспроизведение музыкальных записей.

Общая мощность усиления достигает 720 Вт. Заявленный частотный диапазон составляет 30 Гц — 20 кГц, а максимальный уровень звукового давления — 109 дБ на расстоянии одного метра. Система рассчитана на помещения площадью до 50 м².

Для создания объемного звучания семь динамиков направлены вперед, четыре расположены по бокам, а еще четыре установлены на верхней панели. Поддерживается Dolby Atmos с конфигурацией до 7.1.2. Настроить звучание с учетом размеров комнаты и расположения акустики можно через приложение.

Для прослушивания музыки предусмотрена платформа Naim Pulse. Подключить телевизор можно через HDMI eARC, также доступны оптический вход и Bluetooth 5.1. Система поддерживает аудиофайлы высокого разрешения. Корпус выполнен из анодированного алюминия, а оформление дополняют глянцевые элементы и красные акценты. При длине около метра устройство весит 14,1 кг.

Новинка поступит в продажу уже в январе по цене $6500.

Источник: Ecoustics

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