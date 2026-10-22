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Компания Pioneer представила коллекцию Heritage для любителей классических автомобилей. В нее вошли магнитола SXT-C10PS и акустическая система TS-X40SXT. При разработке новинок производитель обратился к дизайну своих устройств 1980-х годов, сохранив при этом современные возможности для прослушивания музыки.

Магнитола выполнена в однодиновом формате и внешне напоминает кассетные устройства бренда серии KEH. Такой размер позволяет установить ее в приборную панель многих автомобилей прошлых десятилетий без необходимости размещать большой сенсорный экран. При этом кассеты для прослушивания музыки не понадобятся: устройство поддерживает Bluetooth и воспроизводит аудиофайлы с USB-накопителей.

Магнитола также совместима с HD Radio и SiriusXM, оснащена эквалайзером и поддерживает форматы MP3, AAC, WMA, FLAC и WAV. Для подключения внешних усилителей предусмотрены дополнительные выходы. Есть и функция громкой связи, позволяющая разговаривать по телефону во время поездки.

Вторая новинка представляет собой акустическую систему в корпусах с сетчатыми решетками и темно-серебристой отделкой. Ее оформление отсылает к модели TS-X60, которую компания выпустила более 40 лет назад. Внутри установлены динамики для воспроизведения низких, средних и высоких частот. Конструкция с фазоинвертором рассчитана на установку в салоне автомобиля без встраивания динамиков в кузов.

Коллекция предназначена для владельцев машин 1980-х и 1990-х годов, которые хотят обновить звук, не меняя привычный облик салона. Впервые устройства покажут на американском мероприятии, посвященном автомобилям и культуре этих десятилетий.

Магнитола стоит 500 долларов США, а акустическая система — 300 долларов США. Уже сейчас в США принимают предварительные заказы на официальном сайте компании. Продажи у авторизованных интернет-магазинов и розничных продавцов запланированы на ноябрь.

Источник: Ecoustics