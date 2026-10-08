Magico обновила свою напольную акустику A3: лазерная виброметрия и Near-Field Scanner от M9

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Magico полностью переработала свою самую доступную напольную акустику A3. Новая модель A3 2027 стоит 25 000 долларов за пару — более чем в 2,5 раза дороже оригинала 2017 года, который выходил по 9800 долларов. Компания по-прежнему называет её входной точкой в бренд, хотя цена уже выводит колонку в другой ценовой сегмент.

Автор: Magico через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Инженеры применили к корпусу те же измерительные инструменты, что использовались при создании флагманской M9: лазерный виброметр для поиска резонансов панелей и Near-Field Scanner для трёхмерного картирования звукового поля. В результате алюминиевый корпус получил constrained-layer damping, переработанные внутренние распорки, скруглённые рёбра и новую базу. Вес одной колонки вырос со 110 до 131 фунта (почти 60 кг).

Все динамики созданы заново. Твитер — 28-миллиметровая бериллиевая купольная мембрана с неодимовым мотором и увеличенным ходом. Среднечастотник и два 7-дюймовых басовика используют алюминиевые сотовые сердечники, покрытые углепластиком, титановые звуковые катушки и медные короткозамыкающие кольца. Кроссовер построен по схеме 24 дБ/окт Linkwitz-Riley с компонентами Mundorf. Чувствительность — 87 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон 25 Гц — 50 кГц.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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