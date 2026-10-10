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Концепт портативного музыкального плеера MAD-5 переносит экран туда, где его удобнее видеть при ношении на одежде. Дизайнер Флоран Порта разместил узкую синюю OLED-полоску на передней кромке алюминиевого корпуса. Она отображает название композиции, номер трека, аудиоформат и частоту дискретизации. Идея отсылает к рекордеру Sony MZ-RH1 2006 года, у которого дисплей также располагался на торце.

Корпус MAD-5 имеет почти квадратную форму с размерами 83,8 x 84,4 мм — такими же пропорциями отличался Sony MZ-RH1. Для крепления к одежде предусмотрена клипса, напоминающая решение в iPod Shuffle четвёртого поколения. На лицевой панели находится диск управления с концентрическими кольцами, напоминающий оформление портативного рекордера Teenage Engineering TP-7.

Плеер задуман не только для прослушивания музыки: при подключении к компьютеру через USB-C он должен работать в режиме USB-ЦАП. При этом у концепта нет Bluetooth, балансного аудиовыхода и слота для карт памяти. Информация о ёмкости встроенного хранилища пока не определена.

MAD-5 существует только в виде концептуальных изображений. Готовое устройство и сроки его выпуска не представлены. Флоран Порта также задумал настольную док-станцию, которая могла бы расширить возможности подключения плеера, однако её выход тоже не подтверждён.

Источник: yankodesign