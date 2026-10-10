MAD-5 перенёс экран на торец плеера: идея Sony MiniDisc получила новое воплощение

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Концепт портативного музыкального плеера MAD-5 переносит экран туда, где его удобнее видеть при ношении на одежде. Дизайнер Флоран Порта разместил узкую синюю OLED-полоску на передней кромке алюминиевого корпуса. Она отображает название композиции, номер трека, аудиоформат и частоту дискретизации. Идея отсылает к рекордеру Sony MZ-RH1 2006 года, у которого дисплей также располагался на торце.

Автор: Флоран Порт/MAD-5 Источник: www.yankodesign.com

Корпус MAD-5 имеет почти квадратную форму с размерами 83,8 x 84,4 мм — такими же пропорциями отличался Sony MZ-RH1. Для крепления к одежде предусмотрена клипса, напоминающая решение в iPod Shuffle четвёртого поколения. На лицевой панели находится диск управления с концентрическими кольцами, напоминающий оформление портативного рекордера Teenage Engineering TP-7.

Плеер задуман не только для прослушивания музыки: при подключении к компьютеру через USB-C он должен работать в режиме USB-ЦАП. При этом у концепта нет Bluetooth, балансного аудиовыхода и слота для карт памяти. Информация о ёмкости встроенного хранилища пока не определена.

Автор: Флоран Порт/MAD-5 Источник: www.yankodesign.com

MAD-5 существует только в виде концептуальных изображений. Готовое устройство и сроки его выпуска не представлены. Флоран Порта также задумал настольную док-станцию, которая могла бы расширить возможности подключения плеера, однако её выход тоже не подтверждён.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 172 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
Блог Аудио и звук 1189 6563 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Тауэрский мост на пару и гидравлике: механизм, который поднимал пролёты в XIX веке

Сегодня подъём Тауэрского моста выглядит почти бесшумной процедурой: движение перекрывают, створки расходятся вверх, судно проходит по Темзе, и через несколько минут дорога снова соединена. В конце...

Как выбрать шуруповёрт для дома: 5 характеристик, важнее цифр на коробке

Собрать шкаф, закрепить полку, просверлить отверстие в дереве или отремонтировать что-нибудь на даче — для всего этого пригодится аккумуляторный шуруповёрт. Но при выборе легко...

Почему с томатным соусом еда становится вкуснее: что общего у кетчупа и E621

Начать кулинарное расследование я предлагаю с предельно простого кухонного эксперимента: отварите базовые макароны, отдельно обжарьте на сковороде порцию мясного фарша, а затем просто соедините...

Как устроена барсучья нора и почему ею пользуются несколько поколений

Барсучью нору в лесу можно узнать по большим кучам выброшенной земли и широким входам, возле которых нередко заметны протоптанные дорожки. Но с поверхности совершенно непонятно, что находится под...