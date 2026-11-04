LEGO выпустила миниатюрный виниловый проигрыватель с вращающейся пластинкой — теперь это коллекционная модель

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Бесплатный конструктор LEGO Retro Record Player, который компания раздавала покупателям в ноябре 2024 года, теперь продают на вторичном рынке примерно за $50. Набор не поступал в обычную розничную продажу: получить его можно было только в качестве подарка при покупке товаров LEGO на сумму от $250 во время акции LEGO Insiders Weekend.

В комплект вошли 310 деталей, из которых собирается миниатюрный виниловый проигрыватель. Несмотря на небольшие размеры, разработчики уделили внимание оформлению: все элементы имеют заводскую печать, наклеек нет. Для набора специально выпустили детали с изображениями музыкальных нот и графического эквалайзера.

У проигрывателя подвижная игла, которую можно повернуть и убрать за небольшую антенну. Скрытая шестерёнка в нижней части корпуса позволяет вращать пластинку. На задней панели напечатаны разъёмы красного, белого и серого цветов, имитирующие аудиовыходы стереосистемы.

В закрытом виде модель имеет размеры около 16 x 12 x 4 см. Она не воспроизводит музыку и предназначена скорее для коллекции, чем для использования по назначению. Однако история набора показывает, как даже рекламный подарок LEGO может получить вторую жизнь на рынке коллекционных конструкторов.

Источник: lego