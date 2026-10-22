Компания Teufel выпустила аудиосистему Cinebar Pro 2 с беспроводным сабвуфером и модулем стриминга

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| Новость | Аудио и звук

Флагманская саундбар-система Cinebar Pro 2 пополнила ассортимент берлинского бренда Teufel. Устройство оснащено десятью динамиками, среди которых фронтальные коаксиальные драйверы, боковые широкополосные излучатели и встроенные Upfiring-динамики для формирования объемной сцены в форматах Dolby Atmos и DTS: X.

В комплект входит беспроводной сабвуфер, который может быть представлен в двух вариантах: компактной моделью Teufel T 8 или обновленной версией Teufel T 10 Mk2. Для подключения предусмотрены два входа HDMI 2.1 и один порт HDMI eARC. Система поддерживает функции AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и Tidal Connect, а также Bluetooth 5.3. При необходимости конфигурацию можно расширить до 7.1.2, добавив опциональные тыловые колонки Teufel Effekt 2.

Автор: Teufel Источник: teufel.de
Автор: Teufel Источник: teufel.de

Аудиосистема уже поступила в продажу в черном и белом вариантах оформления. Стоимость комплекта Select 5.1.2 с сабвуфером T 8 составляет 1199,99 евро, базовая версия с сабвуфером T 10 Mk2 продается за 1299,99 евро, а максимальный нападающий комплект 7.1.2 оценили в 1649,99 евро.

Источник: fairaudio

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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +312.10
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