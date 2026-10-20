Компактный формат и глубокий бас: Triangle представила полочные колонки Borea BR05 с 8-дюймовыми динамиками

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Компания Triangle расширила линейку акустики Borea новой моделью BR05. Колонки получили корпус в ретро-стиле, крупный 21-сантиметровый динамик и конструкцию, рассчитанную на воспроизведение насыщенного баса. Производитель позиционирует новинку как альтернативу напольным акустическим системам для тех, кто хочет получить масштабное звучание без крупных колонок на полу.

Автор: Triangle Источник: www.ecoustics.com

В основе новинки лежит среднечастотный динамик диаметром 210 мм с диффузором из натуральной целлюлозы. По замыслу разработчиков, такая конструкция должна обеспечивать естественную передачу голосов и музыкальных инструментов, а также уверенное воспроизведение низких частот. За высокие частоты отвечает 25-миллиметровый твитер с шелковым куполом и фирменной технологией EFS, которая помогает управлять направленностью звука.

Корпус колонок изготовлен из МДФ толщиной до 21 мм и дополнен внутренними распорками. Для уменьшения вибраций применяется фирменная система DVAS, связывающая магнитный узел динамика с внутренней конструкцией корпуса через специальную прокладку. Это решение призвано снизить передачу механических колебаний на стенки акустической системы.

Для усиления баса предусмотрены два фазоинверторных порта на передней панели. Такое расположение упрощает размещение колонок рядом со стеной по сравнению с моделями, у которых порты находятся сзади. Подключение осуществляется через клеммы, поддерживающие схемы bi-wiring и bi-amping.

Внешний вид новинки сочетает отделку под дерево с однотонными передними панелями. Покупателям предложат несколько вариантов оформления, включая светлый дуб, черный ясень, каштановый, зеленый и матовый белый. В комплект входят съемные магнитные решетки и опоры, обеспечивающие наклон корпуса на восемь градусов.

Рекомендованная цена новинки составляет 1000 долларов США за пару или 750 евро. Дополнительные подставки S03 обойдутся в 300 долларов США за пару.

Источник: Ecoustics

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