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Портативная акустическая система Bumpboxx Retroboom сочетает дизайн бумбоксов 1980-х годов с современной беспроводной связью, RGB-подсветкой и аккумулятором для длительного воспроизведения музыки. Производитель заявляет пиковую мощность 200 Вт и автономность до 30 часов. Устройство также защищено от сильных водяных струй по стандарту IPX6, поэтому его можно использовать на открытом воздухе.

Акустическая система оснащена двумя среднечастотными динамиками диаметром 5,25 дюйма (13,3 см), парой высокочастотных излучателей диаметром 1,2 дюйма (3 см) и двумя пассивными радиаторами, усиливающими низкие частоты. На корпусе установлены цветной дисплей диагональю 2,8 дюйма (7,1 см) и подсвечиваемые регуляторы громкости, басов и высоких частот. RGB-подсветка поддерживает пять режимов работы, а три предустановки эквалайзера позволяют менять характер звучания.

Retroboom поддерживает объединение двух совместимых колонок в стереосистему True Wireless Stereo. Встроенный аккумулятор можно использовать и для подзарядки других устройств. В комплект входят беспроводной микрофон с перезаряжаемой батареей, пульт дистанционного управления, адаптер питания и плечевой ремень. Корпус длиной 50,8 см, шириной 15 см и высотой 29,2 см весит около 6,6 кг, поэтому колонка рассчитана скорее на переноску с собой, чем на постоянное ношение в руках.

Источник: ecoustics