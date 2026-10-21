Колонка в стиле 1980-х получила цветной экран, беспроводной микрофон и защиту IPX6

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Портативная акустическая система Bumpboxx Retroboom сочетает дизайн бумбоксов 1980-х годов с современной беспроводной связью, RGB-подсветкой и аккумулятором для длительного воспроизведения музыки. Производитель заявляет пиковую мощность 200 Вт и автономность до 30 часов. Устройство также защищено от сильных водяных струй по стандарту IPX6, поэтому его можно использовать на открытом воздухе.

Автор: Bumpboxx Источник: www.ecoustics.com

Акустическая система оснащена двумя среднечастотными динамиками диаметром 5,25 дюйма (13,3 см), парой высокочастотных излучателей диаметром 1,2 дюйма (3 см) и двумя пассивными радиаторами, усиливающими низкие частоты. На корпусе установлены цветной дисплей диагональю 2,8 дюйма (7,1 см) и подсвечиваемые регуляторы громкости, басов и высоких частот. RGB-подсветка поддерживает пять режимов работы, а три предустановки эквалайзера позволяют менять характер звучания.

Retroboom поддерживает объединение двух совместимых колонок в стереосистему True Wireless Stereo. Встроенный аккумулятор можно использовать и для подзарядки других устройств. В комплект входят беспроводной микрофон с перезаряжаемой батареей, пульт дистанционного управления, адаптер питания и плечевой ремень. Корпус длиной 50,8 см, шириной 15 см и высотой 29,2 см весит около 6,6 кг, поэтому колонка рассчитана скорее на переноску с собой, чем на постоянное ношение в руках.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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