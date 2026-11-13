Klipsch спрятала два излучателя на одной оси — зачем наушникам такая конструкция

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Klipsch представила Stratos HP-2 и HP-3 — дорогие проводные наушники с необычной коаксиальной акустикой. Вместо привычного одного излучателя компания установила в каждой чашке два динамика, расположив их на одной оси. Старшая модель получила полуоткрытую конструкцию и деревянные корпуса.

В обеих версиях работают биоцеллюлозный излучатель низких и средних частот и отдельный 10-мм твитер. У HP-3 их диаметры составляют 50 и 10 мм, у HP-2 — 40 и 10 мм. Различается и акустическое оформление: полуоткрытая HP-3 рассчитана на более просторную звуковую сцену, а закрытая HP-2 должна лучше изолировать слушателя от внешнего шума и обеспечивать глубокий бас.

Корпуса выполнены из натурального дерева, в конструкции также использованы алюминиевые держатели и медные декоративные элементы. Для комфорта при длительном прослушивании предусмотрены амбушюры из микрозамши и оголовье с мягкой пеной.

Продажи начнутся в США в декабре 2026 года. Klipsch Stratos HP-2 оценили в 999,99 доллара, HP-3 — в 1199,99 доллара. Беспроводная модель HP-1 пока задерживается: её характеристики и цену компания обещает раскрыть в начале 2027 года.

Источник: ecoustics