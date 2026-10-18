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Компания Kiwi Ears анонсировала обновлённую версию премиальных внутриканальных мониторов Kiwi Ears KE4 II — гибридная модель, в которой производитель пересмотрел конструкцию излучателей и акустическую настройку. Новинка использует гибридную настройку из четырёх драйверов: 10-мм динамический излучатель с биоцеллюлозным диффузором, два арматурных драйвера и один планарный излучатель. По информации производителя, такая гибридная конфигурация призвана объединить насыщенность и глубину низких частот с точной передачей вокала, детальностью инструментов и проработкой высокочастотного диапазона.

Kiwi Ears KE4 II Автор: Kiwi Ears Источник: kiwiears.com

Звуковая настройка KE4 II ориентирована на сочетание естественной подачи, тонального баланса и музыкальной выразительности, где 10-мм динамический драйвер отвечает за басовую основу, арматурная пара за средние и часть высоких частот, а отдельный планарный излучатель предназначен для воспроизведения тонких деталей верхнего диапазона. Заявленная настройка обеспечивает контролируемый бас, естественную середину и плавные высокие частоты, что делает модель подходящей для различных музыкальных жанров, мониторинга и повседневного прослушивания, а трёхполосный кроссовер и система из трёх акустических каналов отвечает за согласованную работу всех излучателей.

Kiwi Ears KE4 II Автор: Kiwi Ears Источник: kiwiears.com

Корпуса Kiwi Ears KE4 II изготавливаются из медицинской смолы с последующей ручной полировкой и оснащаются декоративными лицевыми панелями. В комплект входят: съёмный кабель с разъёмами 0,78 мм 2-pin и модульным подключением, 3.5 мм и 4.4 мм штекеры, 3 пары силиконовых амбушюр, дополнительные акустические сетки, кейс для хранения и инструкция.

Kiwi Ears KE4 II Автор: Kiwi Ears Источник: kiwiears.com Kiwi Ears KE4 II Автор: Kiwi Ears Источник: kiwiears.com

Kiwi Ears KE4 II Автор: Kiwi Ears Источник: kiwiears.com

Согласно информации на сайте дистрибьютора Linsoul, выход Kiwi Ears KE4 II запланирован на 25 октября 2026 года, однако окончательная стоимость модели пока не подтверждена.

Источник: Официальный сайт Kiwi Ears