KEF превратила саундбар XIO в систему 5.1.2 с беспроводными тыловыми колонками

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания KEF выпустила обновление прошивки для саундбара XIO, которое позволяет подключать к нему беспроводные тыловые колонки. Ранее устройство формировало эффект окружающего звучания исключительно собственными динамиками и цифровой обработкой сигнала. Теперь отдельные акустические системы можно разместить позади слушателя и получить физические каналы объёмного звука.

На первом этапе поддерживаются три модели производителя: Coda W, LSX II и LSX II LT. Для подключения потребуется отдельный приёмник KW2 RX Receiver, который связывает саундбар с основной колонкой тыловой пары. Настройка выполняется через приложение KEF Connect. После подключения система перенаправляет каналы окружающего звучания с XIO на задние динамики.

Сам саундбар использует конфигурацию 5.1.2: пять основных каналов, отдельный низкочастотный канал и два канала высотного звучания. За воспроизведение баса отвечают четыре низкочастотных излучателя P185, а акустическая система поддерживает Dolby Atmos, DTS: X и Sony 360 Reality Audio. Добавление физических тыловых колонок должно улучшить позиционирование звуковых эффектов в фильмах и играх.

При этом полностью избавиться от проводов не получится. Колонки всё равно нуждаются в электропитании, а Coda W и LSX II LT соединяются между собой кабелем. У LSX II такой зависимости нет. KEF также обещает расширить список совместимых устройств в ближайшие месяцы. В частности, производитель анонсировал последующую поддержку других беспроводных акустических систем своего семейства.

Источник: ecoustics