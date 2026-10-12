JBL представила альтернативу Sonos: три колонки Cove объединяются в единую музыкальную систему для всего дома

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Компания JBL выпустила три беспроводные колонки Cove в Великобритании, предназначенные для использования в разных комнатах дома. Устройства подключаются к домашней сети Wi-Fi и управляются через единое приложение. С их помощью можно организовать воспроизведение музыки во всем доме или включать разные композиции в отдельных помещениях.

Автор: JBL Источник: uk.jbl.com

В линейку вошли три модели с мощностью от 110 до 200 Вт. Колонки можно использовать самостоятельно или объединять в стереопары. Настройка выполняется через приложение, а встроенная система автоматически подстраивает звучание под особенности комнаты. При этом музыка продолжает играть, даже если смартфон отключается от колонки или используется для звонков.

Модель M1 мощностью 110 Вт рассчитана на небольшие и средние помещения. P1 получила аккумулятор, которого хватает на 14 часов воспроизведения, защиту от пыли и воды, а также поддержку Dolby Atmos Music. Самая мощная X1 выдает до 200 Вт и предназначена для более просторных комнат. Она тоже поддерживает Dolby Atmos Music, но работает только от электросети.

Автор: JBL Источник: uk.jbl.com
Автор: JBL Источник: uk.jbl.com

Колонки можно подключать и к некоторым саундбарам Bar MK2. В этом случае две модели M1 или P1 способны выполнять роль беспроводных тыловых колонок в системе домашнего кинотеатра. Для передачи музыки предусмотрена поддержка Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast и нескольких популярных потоковых сервисов. В дальнейшем производитель также собирается добавить голосовое управление, однако сроки появления этой функции за пределами США пока не уточняются.

В Великобритании модель M1 стоит 200 фунтов стерлингов, P1 — 400 фунтов, а X1 — 430 фунтов. Все три модели доступны в черном и белом исполнении.

Источник: Notebookcheck

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