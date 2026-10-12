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Edifier представила игровой саундбар Hecate G2000 Bar, который можно разместить под монитором компьютера. Новинка получила встроенную подсветку, несколько звуковых режимов для игр и съемный микрофон для общения с другими игроками без гарнитуры.

Устройство выполнено в угловатом корпусе, который доступен в черном и белом цветах. В комплект положили пять наклеек для оформления передней панели. Саундбар также оснащен RGB-подсветкой с 12 эффектами, которые можно менять через приложение на смартфоне или программу для компьютера.

Конструкция предусматривает небольшой наклон вверх на 5 градусов. Благодаря этому звук направляется в сторону пользователя, а не в поверхность стола. Внутри установлены два динамика диаметром 56 мм и два пассивных излучателя, отвечающих за усиление низких частот. Общая номинальная мощность составляет 6 Вт, а пиковая достигает 12 Вт.

Для игр предусмотрена программная обработка звука, имитирующая объемное звучание по схеме THX 7.1.4. Кроме того, пользователям доступны шесть готовых звуковых профилей для разных жанров, в том числе шутеров, ролевых игр и гоночных симуляторов.

В комплект входит съемный микрофон с системой подавления эха. Дополнительная обработка на основе ИИ помогает уменьшать фоновый шум, чтобы голос собеседника было легче расслышать во время игровых сессий. Для подключения к компьютерам, ноутбукам, смартфонам и игровым консолям предусмотрены USB и Bluetooth 6.0. На верхней панели находятся физические кнопки управления громкостью, микрофоном и звуковыми режимами.

В Китае новинка поступит в продажу по цене около 52 долларов США. После стартового периода стоимость увеличится до примерно 58 долларов США.

Источник: Gizmochina