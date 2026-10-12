Игровая гарнитура не обязательна: Edifier представила компактный саундбар Hecate G2000 Bar с объемным звуком и съемным микрофоном

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Edifier представила игровой саундбар Hecate G2000 Bar, который можно разместить под монитором компьютера. Новинка получила встроенную подсветку, несколько звуковых режимов для игр и съемный микрофон для общения с другими игроками без гарнитуры.

Автор: Edifier Источник: www.gizmochina.com

Устройство выполнено в угловатом корпусе, который доступен в черном и белом цветах. В комплект положили пять наклеек для оформления передней панели. Саундбар также оснащен RGB-подсветкой с 12 эффектами, которые можно менять через приложение на смартфоне или программу для компьютера.

Конструкция предусматривает небольшой наклон вверх на 5 градусов. Благодаря этому звук направляется в сторону пользователя, а не в поверхность стола. Внутри установлены два динамика диаметром 56 мм и два пассивных излучателя, отвечающих за усиление низких частот. Общая номинальная мощность составляет 6 Вт, а пиковая достигает 12 Вт.

Для игр предусмотрена программная обработка звука, имитирующая объемное звучание по схеме THX 7.1.4. Кроме того, пользователям доступны шесть готовых звуковых профилей для разных жанров, в том числе шутеров, ролевых игр и гоночных симуляторов.

В комплект входит съемный микрофон с системой подавления эха. Дополнительная обработка на основе ИИ помогает уменьшать фоновый шум, чтобы голос собеседника было легче расслышать во время игровых сессий. Для подключения к компьютерам, ноутбукам, смартфонам и игровым консолям предусмотрены USB и Bluetooth 6.0. На верхней панели находятся физические кнопки управления громкостью, микрофоном и звуковыми режимами.

В Китае новинка поступит в продажу по цене около 52 долларов США. После стартового периода стоимость увеличится до примерно 58 долларов США.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 208 0
Автор Zloi Рейтинг +5239.20
Блог Аудио и звук 1189 6573 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как выбрать селёдку, чтобы она была жирной, нежной и без неприятного запаха

Купить селёдку, а потом обнаружить, что она сухая, рыхлая или горчит, — знакомое разочарование. Внешне рыба может выглядеть вполне аппетитно, но после разделки вкус оказывается совсем не...

Прощай, литий? Цинк-воздушные батареи наконец научились перезаряжать сотни раз

Современные аккумуляторы имеют большой вес из-за необходимости хранить все компоненты химической реакции внутри одного герметичного корпуса. В литий-ионных устройствах значительная часть массы...

Самый умный геймпад: обзор SberBox Max Gaming с VK Play

Недавно Сбер представил игровой медиацентр для облачного гейминга на базе ТВ-приставки. Казалось бы, все составляющие этого комплекта уже есть на рынке, но их умудрились объединить в нечто...

Крот не впадает в спячку: как он находит еду зимой, когда земля промерзает

Летом присутствие крота легко заметить по рыхлым холмикам на участке. Под землёй кто-то прокладывает ходы, выталкивает грунт, занимается своими делами. Но зимой почва становится такой твёрдой, что...

Обзор наушников Kiwi Ears Halcyon: живое, музыкальное звучание

Kiwi Ears Halcyon — это эргономичные трибридные пятидрайверные наушники с MEMS, динамическим и арматурными излучателями, обладающие тёплым и энергичным звучанием. Параметры Упаковка и...