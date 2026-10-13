Honor запустила продажи беспроводных наушников Earbuds X10 и X10 Pro

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Компания Honor вывела на рынок серию полностью беспроводных наушников Earbuds X10 и Earbuds X10 Pro. Оба устройства получили 12,4-мм динамические драйверы, модуль Bluetooth 6.0, поддержку одновременно двух источников и влагозащиту по стандарту IP54.

Автор: Honor Источник: m.weibo.cn

Базовая версия Honor Earbuds X10 оснащена системой активного шумоподавления глубиной до 52 дБ и тремя микрофонами с AI-алгоритмами для очистки речи от шума ветра. В автономном режиме вкладыши работают до 8 часов, а с учетом зарядного футляра время работы достигает 41 часа.

Старшая модель Earbuds X10 Pro отличается увеличенной глубиной шумоподавления до 55 дБ, поддержкой кодека LHDC 5.0 и расширенным до 42 часов суммарным временем автономной работы (до 8,5 часа на одном заряде).

Стоимость Honor Earbuds X10 составляет 149 юаней (~$22), а Pro-версия оценивается в 199 юаней (~$28).

Источник: IT Home

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