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HONOR официально анонсировала беспроводные наушники HONOR WIN Earbuds. Они будут представлены 21 октября 2026 года в 14:30 по пекинскому времени на мероприятии HONOR WIN Esports Universe Carnival.

Наушники станут частью линейки HONOR WIN и будут представлены вместе со смартфонами HONOR WIN2 и планшетом HONOR WIN. Компания подтвердила, что WIN Earbuds получат низкую задержку звука.

Слоган новинки — «听见先机，赢在开局» («Услышь первым, выиграй на старте»). Он указывает на ориентацию наушников на игровые сценарии и синхронизацию звука с изображением.

HONOR пока не раскрыла конструкцию наушников, тип акустического оформления, характеристики драйверов, время автономной работы, поддержку кодеков и наличие активного шумоподавления. Эти детали ожидаются на презентации 21 октября.

Дата начала продаж и цена HONOR WIN Earbuds пока не объявлены. По данным официального анонса, наушники будут доступны для предзаказа в день презентации.

HONOR уже использует низкую задержку в других моделях наушников: например, в Honor Choice Earbuds X8i игровой режим снижает задержку по всей цепочке на 60 мс. Однако нельзя переносить эти характеристики на WIN Earbuds без официального подтверждения.

WIN Earbuds станут частью экосистемы HONOR WIN, ориентированной на игровые устройства. Компания позиционирует их как дополнение к смартфонам и планшету серии, но подробности о совместимости и игровых функциях пока не раскрыты.

Источник: IT Home