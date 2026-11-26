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Новая акустическая система Harman Kardon Allure 2 поступила в продажу в Японии. Устройство сочетает прозрачный куполообразный корпус, круговую светодиодную подсветку и аудиосистему мощностью 60 Вт RMS. При этом колонка рассчитана на домашнее использование: встроенного аккумулятора у неё нет, поэтому для работы требуется подключение к электросети.

Внутри установлены три широкополосных динамика диаметром 38 мм и направленный вниз сабвуфер диаметром 89 мм. Заявленный частотный диапазон составляет 40 Гц — 20 кГц при уровне −6 дБ. Технология AI Sound Boost анализирует воспроизводимый сигнал в реальном времени, помогая уменьшить искажения и улучшить передачу басов.

Кольцевая подсветка охватывает корпус на 360 градусов и меняет эффекты в такт музыке. Через приложение Harman Kardon One можно регулировать яркость, цвета и режимы свечения, а также настраивать эквалайзер. Для беспроводного подключения предусмотрен Bluetooth 5.4 с одновременным соединением двух устройств. Поддержка Auracast позволяет синхронизировать воспроизведение с совместимыми колонками Harman Kardon, а две Allure 2 можно объединить в стереопару.

Размеры системы составляют 166 x 166 x 203 мм, масса — 2,2 кг. В конструкции применяются переработанный пластик и алюминий, а также неодимовые магниты в динамиках. Новинка развивает дизайн оригинальной Allure 2017 года, но получила современное беспроводное подключение и управление через приложение. Пока модель представлена на японском рынке, о сроках выхода в других странах компания не сообщала.

Источник: gizmochina