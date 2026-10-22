Grado выпустила доступные наушники Signature с бумажно-композитной диафрагмой

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| Новость | Аудио и звук

Американская Grado Labs расширила линейку аудиофильских наушников Signature моделью S150. Новинка получила специально разработанные 44-мм динамические излучатели с композитной бумажной диафрагмой и съёмный кабель. Цена составляет $295 — прежняя точка входа в серию Signature начиналась с $995.

Автор: Grado Источник: www.ecoustics.com

Излучатели S150 созданы на основе технологий более крупных 52-мм драйверов, применяемых в моделях HP100 SE и S950. Производитель стремился добиться чёткого звучания, контролируемых басов и более насыщенной подачи. Наушники получили открытую конструкцию, частотный диапазон от 16 Гц до 34 кГц и сопротивление 38 Ом.

Корпус выполнен из АБС-полимера, а масса наушников без кабеля составляет 220 г. Оголовье с кожаной обивкой оснащено регулируемой металлической дугой. В комплект входит съёмный кабель Signature Bronze с разъёмом 3,5 мм и переходником на 6,3 мм. Подключение к чашкам тоже сделано разъёмным, поэтому кабель можно заменить без ремонта самих наушников.

Предзаказы открываются 22 октября 2026 года, а начало поставок ожидается в первых числах ноября. Grado позиционирует S150 как наиболее доступную модель семейства Signature, переносящую часть технических решений старших устройств в более дешёвый сегмент.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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