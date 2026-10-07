Google выпустила крупное обновление для своих наушников: Pixel Buds Pro 2 и Pixel Buds 2a получили сразу несколько полезных возможностей

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| Новость | Аудио и звук

Google выпустила крупное обновление для Pixel Buds Pro 2 и Buds 2a. Новая версия программного обеспечения 6.144 заметно расширяет возможности наушников: теперь они умеют больше делать без обращения к смартфону, а некоторые функции стали автоматически подстраиваться под действия пользователя.

Автор: Mika Baumeister Источник: unsplash.com

Одно из главных изменений касается перевода речи. Наушники получили улучшенный режим перевода в реальном времени, который работает при помощи Google Translate. Во время разговора на другом языке пользователю не нужно постоянно брать смартфон в руки, чтобы воспользоваться переводчиком.

Изменилось и голосовое управление через Gemini. С помощью команд теперь можно управлять отдельными настройками наушников. Например, голосом получится включить или выключить активное шумоподавление, изменить параметры звука или вернуть сенсорное управление.

Появилась и функция, которая может оказаться особенно полезной во время сна. Наушники способны определить, что пользователь заснул, после чего остановить воспроизведение. Теперь они также могут самостоятельно отключить сенсорные жесты и заглушить уведомления, чтобы случайные касания или сообщения не мешали ночью.

Еще одно нововведение предназначено для Buds Pro 2. Эти наушники получили динамическое активное шумоподавление, которое в реальном времени учитывает плотность прилегания к ушам и корректирует работу системы шумоподавления.

Обновление распространяется постепенно. При желании его можно проверить и установить вручную через настройки. Если этого не делать, наушники должны получить новую версию автоматически во время зарядки.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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