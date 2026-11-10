Galaxy Buds4 Pro с особым футляром и браслетом с пятью подвесками: Samsung выпустила коллекционную версию в сотрудничестве с Ниной Чубой

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Samsung выпустила специальную версию беспроводных наушников Galaxy Buds4 Pro, разработанную вместе с немецкой певицей Ниной Чубой. Новинка отличается от обычной модели оформлением и дополнительными аксессуарами.

Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

За основу взяли стандартные Buds4 Pro, представленные в феврале вместе с флагманскими смартфонами S26. Поэтому никаких изменений в звучании или технических возможностях нет. Наушники получили белый корпус, а комплектный зарядный футляр украсили оформлением, посвященным исполнительнице.

Главной особенностью специального издания стал дополнительный аксессуар — плетеный браслет с пятью подвесками. Каждая из них связана с одной из песен Нины Чубы. В частности, одна из подвесок выполнена в виде русалки, а другая получила символику огня. Таким образом, элементы комплекта отсылают к творчеству певицы, а не ограничиваются нанесением ее имени на упаковку.

По словам производителя, лимитированный выпуск рассчитан в том числе на поклонников исполнительницы, для которых дополнительные элементы оформления могут стать частью коллекции. При этом покупать эту версию ради улучшенных характеристик не имеет смысла: по технической части она полностью повторяет стандартные наушники.

Стоимость новинки в Германии составляет 250 евро — столько же просят за обычную версию наушников. Предзаказы уже открыты на Amazon Germany, а официальное начало продаж назначено на 10 ноября. Всего компания выпустит 2000 комплектов, поэтому специальное издание будет заметно менее распространенным, чем стандартная модель.

Источник: Gsmarena

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