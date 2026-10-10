Перегревшиеся наушники Galaxy Buds могут начать автоматически отключаться, а пользователям предложат возвращать их в зарядный футляр для охлаждения. На возможное изменение инструкции указывает текст, обнаруженный в версии 9.0.10.1724 приложения Galaxy Buds. Пока Samsung официально не подтвердила нововведение, а её действующие рекомендации предписывают поступать иначе.

Согласно нынешней инструкции производителя, при сильном нагреве наушники нужно немедленно вынуть из ушей и оставить остывать на открытом воздухе. Класть их в футляр до полного охлаждения не рекомендуется: замкнутое пространство может удерживать тепло рядом с аккумулятором. При перегреве наушники также подают звуковые сигналы, предупреждая пользователя об опасности.

В новой версии приложения обнаружено другое сообщение: наушники отключатся в целях безопасности, после чего их следует поместить в футляр и дождаться охлаждения. Это может означать, что Samsung меняет не только рекомендации, но и алгоритм защиты от перегрева. Одно из возможных объяснений — усовершенствованное управление питанием, которое прекращает подачу зарядного тока при чрезмерном нагреве. Однако наличие такой аппаратной доработки пока не подтверждено.

Повышенное внимание к проблеме связано и с сообщениями о случае с Galaxy Buds FE: пользователь утверждал, что один из наушников взорвался у него в ухе и привёл к необратимому ухудшению слуха. Причинно-следственная связь и обстоятельства происшествия не позволяют делать выводы о безопасности всей линейки. До официального обновления инструкции Samsung рекомендует при необычном нагреве сразу снимать наушники и оставлять их вне футляра до полного охлаждения.

Источник: gizmochina