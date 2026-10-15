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Компания Fyne Audio представила напольные колонки F1-10 Anniversary. Это переработанная версия модели F1-10, с которой в 2017 году началась линейка производителя из Шотландии. Выпуск приурочен к десятилетию дебютной акустики, всего изготовят 30 пар.

В колонках используется динамик IsoFlare, в центре которого расположен твитер. Для юбилейной версии динамик доработали и установили новый компрессионный твитер с мембраной из алюмосиликатного стекла. Производитель утверждает, что материал подавляет паразитные резонансы. Супертвитер SuperTrax, излучающий высокие частоты вверх, теперь полностью встроен в конструкцию, а не устанавливается дополнительным модулем.

Также изменили кроссовер, диффузор BassTrax для распределения низких частот и корпус, в котором усилили перегородки. Снаружи корпус отделан глянцевым шпоном ореха, в том числе капа. По конструкции это двухполосная модель.

Пара F1-10 Anniversary стоит 50 000 долларов.

Источник: Gear Patrol