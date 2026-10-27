Флагманские технологии в компактном корпусе: PERLISTEN представила полочную акустику S4B Black Edition

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| Новость | Аудио и звук

Компания PERLISTEN Audio представила акустическую систему S4B Black Edition. В ней производитель использовал разработки старшей напольной модели S7t, адаптировав их для более компактных колонок. Новинка рассчитана на домашние стереосистемы, в которых нет места для крупной напольной акустики.

Автор: PERLISTEN Источник: www.ecoustics.com

Одна из главных особенностей модели — фирменная технология DPC Array. Она помогает контролировать распространение звука средних и высоких частот. Благодаря этому производитель рассчитывает добиться более точного звучания и уменьшить влияние отражений от стен и мебели. Это особенно важно в обычных жилых помещениях, где расположение колонок и особенности комнаты заметно влияют на восприятие музыки.

Изменилась и конструкция корпуса. При его изготовлении используются алюминий и древесноволокнистые плиты высокой плотности. Такое сочетание материалов призвано повысить жесткость конструкции и снизить нежелательные вибрации во время воспроизведения звука.

По заявлению производителя, новинка получила не только новое оформление, но и доработанные компоненты, разработанные с учетом решений флагманской серии. При этом производитель пока не уточнил, какие именно изменения внесены в динамики и другие элементы акустической системы.

Продажи новинки начнутся в январе. За пару колонок вместе со стойками попросят $15 000.

Источник: Ecoustics

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