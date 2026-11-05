Флагманские технологии добрались до более доступной акустики: Acoustic Energy обновила серию 500

Компания Acoustic Energy представила четыре акустические системы нового поколения. Вместо прежнего 25-мм карбонового твитера разработчики установили 29-мм мягкокупольный излучатель, созданный с использованием наработок флагманской серии Corinium.

Обновление затронуло не только высокочастотный динамик. Инженеры изменили конструкцию карбоновых диффузоров, разработали новые магнитные системы и пересмотрели разделительные фильтры. Последние теперь проектируют с учётом групповой задержки сигнала, чтобы улучшить согласование динамиков по фазе. Корпуса из фирменного композитного материала RSC (Resonance Suppression Composite) получили сужающийся профиль, который помогает контролировать внутренние отражения звуковых волн.

В семейство вошли полочные AE500², напольные AE509² и AE520², а также новая модель AE507² для стереосистем и домашних кинотеатров. Старшая трёхполосная AE520² получила один 125-мм среднечастотный динамик и два 165-мм низкочастотных излучателя. Заявленный нижний предел воспроизводимых частот составляет 28 Гц при отклонении +-6 дБ, а чувствительность достигает 92 дБ. Для сравнения: у предыдущей AE520 эти показатели составляли 30 Гц и 90 дБ соответственно.

Особое место занимает AE507² — компактная акустическая система для настенного монтажа и использования в качестве фронтального или центрального канала. Её глубина составляет всего 125 мм. Все четыре модели выпускаются в отделке Piano Gloss White, Piano Gloss Black и American Walnut. Продажи через официальных дилеров начнутся в декабре 2026 года. Цены на британском рынке составят от 650 фунтов за AE507² до 4000 фунтов за пару AE520².

Источник: ecoustics