Флагманские акустические системы теперь в деревянной отделке: Arendal Sound представила новые версии Tower 8 и Bookshelf 8

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Норвежская компания Arendal Sound представила новые версии двух флагманских акустических систем серии 1528. Напольная Tower 8 и полочная Bookshelf 8 теперь доступны с отделкой под три породы дерева: дымчатый эвкалипт, орех и темный орех.

Автор: Arendal Sound Источник: www.ecoustics.com

Интерес к деревянным корпусам компания проявила еще в прошлом году. К десятилетию компании была выпущена специальная версия Tower 8 с отделкой из розового дерева. Тираж ограничили 25 парами, и вся партия была распродана. Теперь производитель решил расширить выбор подобных исполнений, но уже для двух моделей своей основной линейки.

Внешние изменения не затронули техническую часть акустики. Новые версии получили те же динамики, корпуса и внутренние компоненты, что и стандартные модели. Напольная Tower 8 оснащена четырьмя 8-дюймовыми басовыми динамиками, а в более компактной Bookshelf 8 используется один такой излучатель. Обе системы также имеют отдельные динамики для воспроизведения средних и высоких частот.

Производитель сохранил и возможности настройки звучания. В частности, пользователи могут регулировать уровень отдельных частотных диапазонов и выбирать подходящий вариант оформления корпуса для настройки басов. Таким образом, основное отличие новинок от обычных версий заключается именно во внешнем виде, а не в качестве или характере звучания.

При этом деревянная отделка сказалась на стоимости акустических систем. За пару напольных моделей придется заплатить 16000 долларов, а полочная модель стоит 7500 долларов за пару.

Источник: Ecoustics

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