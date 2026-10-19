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Японская компания Final пополнила линейку аудиоустройств беспроводными накладными наушниками Porta, дизайн которых отсылает к классическим гарнитурам для кассетных плееров 1980-х годов. Главной особенностью новинки стала сверхлегкая конструкция массой всего 40 граммов. Оголовье из тонкой металлической проволоки снижает давление на верхнюю часть головы, что обеспечивает комфорт при длительном ношении.

Акустическая часть представлена динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. По заявлениям производителя, драйверы прошли специальную точную настройку для получения живого и динамичного звучания.

Наушники оснащены модулем Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков SBC и AAC, а восполнение заряда встроенного аккумулятора емкостью 57 мА·ч осуществляется через порт USB-C примерно за полтора часа. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов.

Модель доступна в черной и оранжевой расцветках, а на японском рынке устройство продается за 12 800 иен.

Источник: Final / PR Times