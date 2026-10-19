Final представила ультралегкие беспроводные накладные наушники Porta в ретро-стиле

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Японская компания Final пополнила линейку аудиоустройств беспроводными накладными наушниками Porta, дизайн которых отсылает к классическим гарнитурам для кассетных плееров 1980-х годов. Главной особенностью новинки стала сверхлегкая конструкция массой всего 40 граммов. Оголовье из тонкой металлической проволоки снижает давление на верхнюю часть головы, что обеспечивает комфорт при длительном ношении.

Автор: Final Источник: prtimes.jp

Акустическая часть представлена динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. По заявлениям производителя, драйверы прошли специальную точную настройку для получения живого и динамичного звучания.

Наушники оснащены модулем Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков SBC и AAC, а восполнение заряда встроенного аккумулятора емкостью 57 мА·ч осуществляется через порт USB-C примерно за полтора часа. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов.

Автор: Final Источник: prtimes.jp
Автор: Final Источник: prtimes.jp

Модель доступна в черной и оранжевой расцветках, а на японском рынке устройство продается за 12 800 иен.

Источник: Final / PR Times

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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