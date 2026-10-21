Esoteric выпустила проигрыватель весом 34,3 кг с механизмом чтения дисков массой 13,5 кг

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Японская компания Esoteric представила флагманский проигрыватель компакт-дисков Grandioso K1XE с новым цифро-аналоговым преобразователем Master Sound Discrete DAC G2. Аппарат воспроизводит CD и SACD, а также может работать как внешний ЦАП для других цифровых источников. Продажи на международных рынках начнутся в ноябре 2026 года. В США рекомендованная цена составляет $45 000.

Автор: Esoteric Источник: www.ecoustics.com

В основе устройства лежит механизм чтения дисков VRDS-ATLAS. Его конструкция прижимает диск к поворотному столу сопоставимого диаметра, чтобы уменьшить вибрации и повысить точность считывания. Сам механизм весит 6,6 кг, а вместе с монтажным основанием — 13,5 кг.

За преобразование цифрового сигнала отвечает разработанный Esoteric ЦАП G2: вместо готовых микросхем сторонних производителей он использует программируемую FPGA и дискретные электронные компоненты. Система поддерживает обработку PCM с частотой дискретизации до 768 кГц и DSD до 22,5 МГц при подключении совместимого цифрового источника.

Автор: Esoteric Источник: www.ecoustics.com

Внутри Grandioso K1XE установлены пять независимых линейных блоков питания для ЦАП левого и правого каналов, механизма чтения дисков, цифровых цепей и управляющей электроники. Для подключения сетевого аудиотранспорта Grandioso N1T предусмотрен интерфейс ES-Link 5. Также доступны USB-B, оптический и балансный цифровой входы, аналоговые выходы XLR и RCA. Частотный диапазон составляет 5 Гц-30 кГц, отношение сигнал/шум — 113 дБ, масса аппарата — 34,3 кг.

Вместе с проигрывателем Esoteric выпустила внешний блок питания Grandioso PS1XE за $19 000. В нём установлены четыре отдельных трансформатора для левого и правого каналов ЦАП и аналоговых выходных каскадов. При подключении PS1XE соответствующие внутренние трансформаторы проигрывателя отключаются. Блок весит 23,3 кг и совместим также с Grandioso N1, K1X и K1X SE. Покупка обоих новых устройств обойдётся в $64 000 без учёта налогов и возможных дополнительных расходов.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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2 комментария

D
Особый вид извращений. Практически уверен, если провести слепое сравнение с ХОРОШИМ аппаратом раз в 10 дешевле, никто из экспертов не узнает по звуку какой дороже:)))
A
Очень дорогое оборудование и дорогое удовольствие!!!
Смотря, какие ещё колонки для прослушивания будут. Потому что звучание может отличаться от колонок с разными частотными диапазонами!
Для такого оборудования и колонки нужны соответствующие. Дешман точно не подойдёт 😆

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