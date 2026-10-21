Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Японская компания Esoteric представила флагманский проигрыватель компакт-дисков Grandioso K1XE с новым цифро-аналоговым преобразователем Master Sound Discrete DAC G2. Аппарат воспроизводит CD и SACD, а также может работать как внешний ЦАП для других цифровых источников. Продажи на международных рынках начнутся в ноябре 2026 года. В США рекомендованная цена составляет $45 000.

В основе устройства лежит механизм чтения дисков VRDS-ATLAS. Его конструкция прижимает диск к поворотному столу сопоставимого диаметра, чтобы уменьшить вибрации и повысить точность считывания. Сам механизм весит 6,6 кг, а вместе с монтажным основанием — 13,5 кг.

За преобразование цифрового сигнала отвечает разработанный Esoteric ЦАП G2: вместо готовых микросхем сторонних производителей он использует программируемую FPGA и дискретные электронные компоненты. Система поддерживает обработку PCM с частотой дискретизации до 768 кГц и DSD до 22,5 МГц при подключении совместимого цифрового источника.

Внутри Grandioso K1XE установлены пять независимых линейных блоков питания для ЦАП левого и правого каналов, механизма чтения дисков, цифровых цепей и управляющей электроники. Для подключения сетевого аудиотранспорта Grandioso N1T предусмотрен интерфейс ES-Link 5. Также доступны USB-B, оптический и балансный цифровой входы, аналоговые выходы XLR и RCA. Частотный диапазон составляет 5 Гц-30 кГц, отношение сигнал/шум — 113 дБ, масса аппарата — 34,3 кг.

Вместе с проигрывателем Esoteric выпустила внешний блок питания Grandioso PS1XE за $19 000. В нём установлены четыре отдельных трансформатора для левого и правого каналов ЦАП и аналоговых выходных каскадов. При подключении PS1XE соответствующие внутренние трансформаторы проигрывателя отключаются. Блок весит 23,3 кг и совместим также с Grandioso N1, K1X и K1X SE. Покупка обоих новых устройств обойдётся в $64 000 без учёта налогов и возможных дополнительных расходов.

Источник: ecoustics