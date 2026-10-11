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Немецкий бренд Elac анонсировал выпуск интегрального лампового усилителя Tube 100 и полочных акустических систем Baltic EL 100, приуроченный к столетнему юбилею компании. Модели выполнены в ретро-стиле с оглядкой на дизайн студийной аудиотехники 1980-х годов.

Усилитель Elac Tube 100 сохраняет полностью аналоговый тракт для работы с виниловыми проигрывателями через встроенный фонокорректор. При этом устройство оснащено современными цифровыми интерфейсами: модулем Bluetooth для беспроводного стриминга и портом HDMI ARC, позволяющим регулировать громкость с помощью телевизионного пульта. Компактные колонки Baltic EL 100 получили корпус с отделкой натуральным шпоном и съемными защитными грилями золотистого цвета.

Старт продаж юбилейной серии запланирован на весну 2027 года. Стоимость лампового усилителя Elac Tube 100 составит 2499 евро, а пара акустических систем Baltic EL 100 обойдется в 1998 евро.

Источник: fairaudio