Edifier выпустила наушники, которые не вставляются в уши, но обещают звук Dolby Audio

Компания Edifier представила беспроводные наушники Hecate Sona Clip, которые крепятся непосредственно к ушной раковине и не перекрывают слуховой канал. Новинка сочетает открытую акустическую конструкцию, поддержку LDAC и Dolby Audio с автономностью до 44 часов вместе с зарядным футляром. В Китае устройство оценили в 468 юаней (около 70 долларов).

Основой крепления стала С-образная перемычка со встроенной гибкой проволокой из никель-титанового сплава толщиной 0,5 мм. По данным производителя, конструкция выдерживает до 10 000 изгибов. Корпус расположен под углом 12 градусов, чтобы наушники надёжнее удерживались на ухе во время движения. При этом левый и правый каналы определяются автоматически: каждый наушник можно закрепить на любом ухе.

Открытая конструкция обычно ограничивает передачу низких частот и увеличивает утечку звука наружу. Edifier попыталась компенсировать этот недостаток с помощью двухмагнитных динамических излучателей, отдельной задней акустической камеры и алгоритма усиления басов. Для передачи звука непосредственно в слуховой канал используется направленная акустика. Поддерживаются LDAC с разрешением до 24 бит/96 кГц и Dolby Audio.

Ещё одна особенность Sona Clip — интеграция с ИИ-сервисами Doubao и DeepSeek. Двойное касание активирует голосового помощника, который может отвечать на вопросы, составлять краткие пересказы встреч и помогать с написанием текстов и программированием. Предусмотрен и перевод речи в реальном времени с поддержкой 21 языка. Наушники получили Bluetooth 6.1, подключение к двум устройствам одновременно, четыре микрофона для шумоподавления во время звонков и защиту IP56. Сами наушники работают до 11 часов, а зарядный футляр увеличивает суммарную автономность до 44 часов. Продажи в Китае начнутся 20 ноября.

Источник: gizmochina