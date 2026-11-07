Edifier выпустила футуристичные игровые наушники с шумоподавлением на 50 дБ

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| Новость | Аудио и звук

Компания Edifier представила беспроводные игровые наушники HECATE GT3 с гибридным активным шумоподавлением, которое, по заявлению производителя, снижает уровень шума до 50 дБ. Модель рассчитана не только на прослушивание музыки, но и на мобильные игры: для этого предусмотрены отдельная акустическая настройка и технология уменьшения задержки звука.

Автор: Edifier Источник: www.ithome.com

За воспроизведение отвечают 11-мм динамические излучатели с титановым покрытием. В них используется трёхслойная композитная мембрана из TPU и PEN с вакуумным титановым напылением. Алгоритм Focus+ ориентирован на игры в жанре FPS и должен помогать точнее определять направление шагов и выстрелов. Фирменная технология LLAT оптимизирует передачу звука по Bluetooth для синхронизации аудио и изображения.

Наушники поддерживают три режима работы с шумом: глубокое шумоподавление, комфортный режим и прозрачность. Для голосовых вызовов предусмотрена система ENC с алгоритмами искусственного интеллекта и четырьмя микрофонами. Автономность достигает 12 часов от одного заряда, а вместе с зарядным футляром — 48 часов. Каждый наушник весит 4,7 г.

Модель получила Bluetooth 6.1, возможность одновременного подключения двух устройств и защиту от воды и пота по стандарту IPX5. Через мобильное приложение можно настраивать шестиполосный эквалайзер, управление и режимы шумоподавления.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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