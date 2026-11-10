EDIFIER превратила компьютерный саундбар в световое шоу: семь режимов подсветки и Bluetooth 5.4

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Семь режимов подсветки с эффектом световой глубины превращают компактный саундбар EDIFIER Huazai Halo Soundbar в заметный элемент компьютерного стола. Акустика получила два динамика, Bluetooth 5.4, встроенный микрофон и отдельные настройки звука для игр, музыки и фильмов.

Автор: EDIFIER Источник: www.ithome.com

Акустическая система построена на двух широкополосных динамиках мощностью 2,5 Вт каждый и двух симметричных фазоинверторных трубках. Заявленный частотный диапазон составляет 90 Гц — 18 кГц. Для подключения предусмотрены USB-A и Bluetooth 5.4, поэтому саундбар можно использовать как с компьютером, так и с другими совместимыми устройствами.

Отдельное внимание производитель уделил оформлению. Halo Soundbar получила семь режимов окружающей подсветки с эффектом визуальной глубины. Пользователю также доступны три звуковых профиля — для игр, музыки и фильмов. Настраивать параметры можно через приложение или компьютерную программу.

В корпус встроен скрытый силиконовый микрофон для голосовых вызовов. Размеры устройства составляют 428,7 x 89 x 77,2 мм. Новая расцветка Phantom Purple расширила линейку доступных вариантов оформления.

Источник: ithome

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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