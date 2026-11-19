Беспроводные наушники с открытой конструкцией, которые крепятся на ушную раковину, становятся отдельным сегментом рынка. Сравнение Vivo Buds Clip и Huawei FreeClip 2 показало, что за похожую конструкцию покупателям предлагают заметно разные возможности: модель Vivo дешевле примерно вдвое и дольше работает без подзарядки, тогда как Huawei делает ставку на защиту от воды и собственную акустическую систему.

Vivo Buds Clip обеспечивают до 10 часов воспроизведения музыки от одного заряда и до 42 часов вместе с зарядным футляром. У Huawei FreeClip 2 эти показатели составляют 9 и 38 часов соответственно. Разница не рекордная, но Vivo выигрывает по обоим показателям. Кроме того, её наушники поддерживают подключение сразу к трём устройствам, тогда как FreeClip 2 могут одновременно работать с двумя.

У моделей разные акустические решения. Vivo использует 12-мм динамические излучатели с двумя магнитными катушками, поддерживает LDAC, пространственное звучание с четырьмя режимами и десятиполосную настройку эквалайзера. Huawei установила 10,8-мм двухмембранные излучатели и добавила автоматическую регулировку громкости. При этом FreeClip 2 получили более высокую защиту от влаги: IP57 против IP55 у конкурента. Вес одного наушника практически одинаковый — около 5,1-5,2 г.

По приведённым в сравнении ценам Vivo Buds Clip стоят около 90 долларов (примерно 8300 рублей), а Huawei FreeClip 2 — около 200 долларов (примерно 18 000 рублей). Получается, что Huawei просит более чем вдвое больше за устройство с меньшей заявленной автономностью. Однако разница в цене зависит от рынка и комплектации, а лабораторные показатели работы аккумулятора не гарантируют такого же результата в реальном использовании.

Источник: gizmochina