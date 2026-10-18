Два сабвуфера вместо одного и поддержка DTS:X: LG расширила возможности домашнего кинотеатра Sound Suite
Компания LG выпустила обновление для Sound Suite, добавляющее новые варианты подключения и новые функции. Владельцы саундбара H7 получили DTS: X и Google Cast, а пользователи совместимых конфигураций получили возможность подключать сразу два сабвуфера вместо одного.
Поддержка DTS: X позволяет воспроизводить объемный звук в соответствующем формате, встречающийся, в частности, на дисках Blu-ray и 4K Ultra HD. Для этого нужны подходящий контент и устройство для его воспроизведения. Google Cast, в свою очередь, дает возможность передавать музыку и подкасты на акустическую систему прямо из приложений на мобильных устройствах и ПК.
Еще одно изменение касается сабвуферов W7. Ранее система Sound Suite поддерживала только один такой модуль, но после обновления в поддерживаемых вариантах можно использовать два. Это позволит свободнее выбирать места для установки оборудования и добиться более равномерного распределения низких частот в больших комнатах.
Компания также расширила поддержку беспроводных сетей. Акустические системы теперь могут подключаться к Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц и использовать каналы DFS 5 ГГц. Благодаря этому Sound Suite сможет работать с большим количеством маршрутизаторов, что упростит настройку стереосистем и многоканальных домашних кинотеатров.
Обновление уже доступно нескольких регионах, но сроки распространения зависят от страны и модели оборудования.
Источник: Notebookcheck
1 комментарий
На дворе 26 год, а производитель почему-то не может в комплекте делать по 2 сабвуфера. У меня к примеру одна из систем 9.2 канальная, бренд LG, 2011 года вроде, так там уже 2 сабвуфера, а это 15 лет назад было. Ранее тоже были системы и 5.2 и 7.2.
Но почему-то в 26 году 2 сабвуфера, это прям какое-то достижение и инновации 👍😆
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