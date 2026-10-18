Два сабвуфера вместо одного и поддержка DTS:X: LG расширила возможности домашнего кинотеатра Sound Suite

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания LG выпустила обновление для Sound Suite, добавляющее новые варианты подключения и новые функции. Владельцы саундбара H7 получили DTS: X и Google Cast, а пользователи совместимых конфигураций получили возможность подключать сразу два сабвуфера вместо одного.

Автор: LG Источник: www.lg.com

Поддержка DTS: X позволяет воспроизводить объемный звук в соответствующем формате, встречающийся, в частности, на дисках Blu-ray и 4K Ultra HD. Для этого нужны подходящий контент и устройство для его воспроизведения. Google Cast, в свою очередь, дает возможность передавать музыку и подкасты на акустическую систему прямо из приложений на мобильных устройствах и ПК.

Еще одно изменение касается сабвуферов W7. Ранее система Sound Suite поддерживала только один такой модуль, но после обновления в поддерживаемых вариантах можно использовать два. Это позволит свободнее выбирать места для установки оборудования и добиться более равномерного распределения низких частот в больших комнатах.

Компания также расширила поддержку беспроводных сетей. Акустические системы теперь могут подключаться к Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц и использовать каналы DFS 5 ГГц. Благодаря этому Sound Suite сможет работать с большим количеством маршрутизаторов, что упростит настройку стереосистем и многоканальных домашних кинотеатров.

Обновление уже доступно нескольких регионах, но сроки распространения зависят от страны и модели оборудования.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 1377 1
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Аудио и звук 1190 6632 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

1 комментарий

A
Какая радость, 2 сабвуфера в саундбаре может быть! 👏😆
На дворе 26 год, а производитель почему-то не может в комплекте делать по 2 сабвуфера. У меня к примеру одна из систем 9.2 канальная, бренд LG, 2011 года вроде, так там уже 2 сабвуфера, а это 15 лет назад было. Ранее тоже были системы и 5.2 и 7.2.
Но почему-то в 26 году 2 сабвуфера, это прям какое-то достижение и инновации 👍😆

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...