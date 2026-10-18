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Компания LG выпустила обновление для Sound Suite, добавляющее новые варианты подключения и новые функции. Владельцы саундбара H7 получили DTS: X и Google Cast, а пользователи совместимых конфигураций получили возможность подключать сразу два сабвуфера вместо одного.

Поддержка DTS: X позволяет воспроизводить объемный звук в соответствующем формате, встречающийся, в частности, на дисках Blu-ray и 4K Ultra HD. Для этого нужны подходящий контент и устройство для его воспроизведения. Google Cast, в свою очередь, дает возможность передавать музыку и подкасты на акустическую систему прямо из приложений на мобильных устройствах и ПК.

Еще одно изменение касается сабвуферов W7. Ранее система Sound Suite поддерживала только один такой модуль, но после обновления в поддерживаемых вариантах можно использовать два. Это позволит свободнее выбирать места для установки оборудования и добиться более равномерного распределения низких частот в больших комнатах.

Компания также расширила поддержку беспроводных сетей. Акустические системы теперь могут подключаться к Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц и использовать каналы DFS 5 ГГц. Благодаря этому Sound Suite сможет работать с большим количеством маршрутизаторов, что упростит настройку стереосистем и многоканальных домашних кинотеатров.

Обновление уже доступно нескольких регионах, но сроки распространения зависят от страны и модели оборудования.

Источник: Notebookcheck