Два новых ЦАП Linear Tube Audio объединили ламповый звук и R-2R-преобразование

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| Новость | Аудио и звук

Американская Linear Tube Audio представила два ЦАП-а Aero+ и Aero+ SE, в которых ламповый выходной каскад сочетается с цифро-аналоговым преобразователем R-2R. Старшая версия отличается вынесенным в отдельный корпус блоком питания с дросселем на 15 мГн: такое решение должно уменьшить электромагнитные помехи и наводки, влияющие на чувствительные аудиоцепи. Обе модели рассчитаны на воспроизведение цифровой музыки с акцентом на аналоговый характер звучания.

Автор: Linear Tube Audio Источник: www.ecoustics.com

В основе устройств лежит микросхема Analog Devices AD1865, работающая без передискретизации и цифровых фильтров. Ламповый выходной каскад использует технологию ZOTL, разработанную Дэвидом Бернингом. Обновлённый интерфейс ЦАП призван снизить нелинейные искажения, а набор входов расширен за счёт I²S и AES3. Устройства поддерживают PCM с разрядностью до 24 бит и частотой дискретизации 192 кГц.

Версия Aero+ SE получила более крупный блок питания с пассивной коррекцией коэффициента мощности и дросселем, который подавляет пульсации и помехи из электросети. По данным производителя, ёмкость накопительных конденсаторов в пять раз выше, чем у Aero+, а вынос трансформатора и дросселя в отдельный корпус помогает изолировать аудиотракт от их магнитных полей. При этом обе модели используют один и тот же ЦАП и ламповый выходной каскад: основные различия SE сосредоточены в питании, компоновке и отдельных компонентах сигнального тракта.

Стартовая цена Aero+ составляет 4400 долларов, Aero+ SE — 5800 долларов. На этапе предзаказа производитель предлагает скидку 15%, снижающую стоимость до 3740 и 4930 долларов соответственно. Начало поставок ожидается в декабре 2026 года. Владельцы оригинального Aero также смогут модернизировать устройство до одной из новых версий, однако такая процедура не добавит входы I²S и AES3.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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