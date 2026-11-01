DUNU DaVinci VITRUVIAN — 2DD+5BA — 1 ноября поступит в продажу новая гибридная модель внутриканальных наушников

Сегодня, 1 ноября, поступит в продажу новая гибридная модель от DUNU — DaVinci VITRUVIAN. Первые DaVinci вышли в 2004 году в коллаборации с обзорщиком наушников Gizaudio. За звук первых DaVinci отвечали два динамических драйвера и четыре арматурных, в новой модели к этой конфигурации добавили еще один арматурный драйвер, и теперь их стало пять. Стоимость новинки оценивается в 299,99 долларов.

Никакой технической информации пока нет, но в пресс-ревью отмечают, что в VITRUVIAN используются новые «оптимизированные» арматурные драйверы, и высокие частоты настроили так, что они получились очень воздушными и детальными, но «без малейшего намека на резкость или утомляемость». Помимо этого отмечен авторитетный или, как вариант, властный бас, а также хорошо настроенная середина, с которой вокал получается интимным и эмоционально взвешенным.

Конструктивно же у нас пластиковые корпуса, металлические звуководы и, судя по всему, деревянные панели с акриловым, а возможно, и лаковым покрытием. 2-pin разъемы для подключения кабеля утоплены, и это, на мой взгляд, самое надежное подключение кабеля у внутриканальных наушников, т. к. есть дополнительное сопротивление коннектора на излом. Рядом с разъемом — компенсационное отверстие для тыльной акустической камеры динамических драйверов.

Комплект к наушникам можно уже считать стандартным в данном ценовом диапазоне. Как минимум жесткий кейс и модульный кабель с дополнительным балансным разъемом встречаются у большинства современных моделей за этот прайс, а вот переходник для разъема 6,35 мм к внутриканальным наушникам — редкое явление. Кабель, само собой, заявлен из меди высокой очистки, добавили хороший комплект разных силиконовых насадок и кисточку для чистки наушников.

Пару дней назад стартовали продажи еще одной новинки от DUNU — SUBSURGE, основанной на двух динамических драйверах.

Источник: HiFiGO