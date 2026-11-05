Для тех, кто не готов отказываться от проводных наушников: представлен ЦАП Kiwi Ears Coda с двумя разъемами и Hi-Res Audio

Kiwi Ears выпустила компактный ЦАП Coda с разъемом USB-C, который позволяет подключать к смартфонам и другим устройствам проводные наушники разных типов. Новинка рассчитана на тех, кто предпочитает слушать музыку через проводное подключение, но не хочет использовать громоздкие внешние аудиоустройства. При этом производитель предусмотрел поддержку как обычных, так и балансных наушников.

Главная особенность новинки заключается в наличии двух аудиовыходов. Один из них представляет собой стандартный разъем 3,5 мм, второй предназначен для наушников с балансным подключением 4,4 мм. Устройство способно обрабатывать аудиозаписи высокого разрешения в формате PCM с параметрами до 32 бит и 384 кГц. Это позволяет использовать его не только со смартфонами, но и с планшетами и ноутбуками, оснащенными USB-C.

Разработчики также предусмотрели возможность самостоятельно менять характер звучания. Для этого не придется устанавливать дополнительные программы: настройки доступны через специальный веб-сервис. В нем реализован пятиполосный эквалайзер, позволяющий корректировать звук и сохранять собственные варианты настроек для разных музыкальных предпочтений.

Еще одна особенность новинки — небольшие размеры. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а масса устройства составляет около 10 граммов. Благодаря этому Coda можно подключить непосредственно к смартфону и не носить с собой отдельный усилитель или другое крупное оборудование. Для начала работы также не требуется установка драйверов.

Новинка уже поступила в продажу. Стоимость устройства составляет 30 долларов США, а приобрести его можно через официальный интернет-магазин производителя.

Источник: Notebookcheck