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Дизайнеры patchkims и takitani. lab представили концепт диджейского оборудования Pioneer DJ, оформленного под традиционный корейский фарфор с кобальтовой росписью. Вместо привычных технических элементов здесь — изображения тигров, сороки, гор и водопадов. Однако это не серийное устройство и даже не физический прототип, а визуализация, созданная с помощью искусственного интеллекта.

Концепт под названием Joseon Baekja Prototype объединяет два проигрывателя и четырёхканальный микшер. Корпуса выполнены в изображении белого фарфора с синим орнаментом, а на джогах размещены сцены из традиционной корейской живописи. На экранах вместо звуковых волн показаны туманные горные вершины, водопад, павильон и лунные диски. Авторы переосмыслили привычную аппаратуру для клубных выступлений как предмет коллекционного дизайна.

Визуальный образ отсылает к фарфору эпохи корейской династии Чосон. Тигр и сорока — персонажи традиционной живописи, в которой образ тигра мог высмеивать представителей знати, а птица символизировала простых людей. Горный пейзаж на экранах напоминает придворные картины с солнцем, луной и пятью вершинами, которые размещали за королевским троном.

За основу дизайнеры взяли знакомую компоновку Pioneer DJ. В качестве реального аналога Yanko Design приводит два проигрывателя AlphaTheta CDJ-3000X стоимостью $2999 каждый и микшер Pioneer DJ DJM-A9 за $2899. Общая цена такого комплекта составляет около $8900 без учёта дополнительных расходов. Сама фарфоровая версия в продаже не представлена: публикация демонстрирует дизайнерскую концепцию, а не разработку производителя.

Источник: yankodesign