Corsair представила игровую гарнитуру с 50-мм динамиками и двумя режимами связи
Corsair выпустила беспроводную игровую гарнитуру HS80 v2 MAX Wireless. Модель получила 50-миллиметровые динамики, поддержку Dolby Atmos и аккумулятор, рассчитанный на 110 часов работы по радиоканалу 2,4 ГГц.
Гарнитура использует динамики с нелинейной многослойной мембраной. Такая конструкция должна быстрее гасить остаточные вибрации и улучшать разделение низких, средних и высоких частот.
Для голосовой связи предусмотрен съёмный микрофон диаметром 10 мм с защитой от взрывных согласных. На ПК гарнитура поддерживает NVIDIA Broadcast, который помогает подавлять окружающий шум и улучшать качество голоса.
Подключение выполняется одновременно по радиоканалу 2,4 ГГц и Bluetooth. Автономность достигает 110 часов при выключенной RGB-подсветке и работе через радиопередатчик. В Bluetooth-режиме показатель увеличивается до 130 часов.
При включённой подсветке время работы сокращается до 65 часов по 2,4 ГГц и до 80 часов по Bluetooth. Быстрая зарядка за 15 минут обеспечивает до шести часов воспроизведения.
В комплект входят амбушюры с эффектом памяти и тканевой отделкой, подвесное оголовье и алюминиевая рамка. Гарнитура совместима с компьютерами, консолями и мобильными устройствами, а Dolby Atmos доступна на ПК через приложение Dolby Access.
Corsair HS80 v2 MAX Wireless уже поступила в продажу. Рекомендованная цена составляет 199,99 доллара (около 17 100 рублей). Российская цена и официальные поставки не объявлены.
Источник: IT Home
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