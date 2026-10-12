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Бренд CMF, входящий в структуру Nothing, анонсировал две модели портативных акустических систем необычной формы — CMF Speaker S и CMF Speaker M. Главной особенностью новинок стала возможность кастомизации: переднюю панель и регулятор громкости можно снять с помощью заднего переключателя и напечатать для них собственные сменные компоненты на 3D-принтере.

Обе колонки поддерживают подключение по Bluetooth 6.0 и через порт USB-C, оснащены технологией Auracast, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, а также заявляют автономность до 18 часов. Устройства поддерживают быстрое сопряжение, режим супер-низких частот, функцию адаптивной настройки и пользовательский эквалайзер.

Младшая версия CMF Speaker S укомплектована 45-миллиметровым драйвером и двумя пассивными излучателями. Ее мощность составляет 10 Вт RMS, а частотный диапазон охватывает от 70 до 20 000 Гц.

Старшая модель CMF Speaker M получила раздельные низкочастотный и высокочастотный динамики. Мощность этой модификации достигает 35 Вт RMS при диапазоне частот от 60 до 20 000 Гц.

Стоимость CMF Speaker S составляет 59 долларов, а модель C оценивается в 109 долларов.

Источник: IT Home