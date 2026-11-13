Цифровой звук возвращают к лампам: Shanling собрала необычную Hi-Fi-систему с двумя R2R-матрицами

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| Новость | Аудио и звук

Компания Shanling представила стационарную аудиосистему SM3.3, в которой объединила два дискретных ЦАП на матрицах R2R с ламповым аналоговым трактом. Устройство поступит в продажу 14 ноября по цене 23 980 юаней (около 3,4 тыс. долларов).

Автор: Shanling Источник: www.ithome.com

За преобразование цифрового сигнала отвечают две матрицы R2R «Куньлунь Pro», собранные на прецизионных резисторах. Аналоговую часть дополняют две лампы 12AT7 с серебряной сеткой. По заявлению производителя, отношение сигнал/шум всей системы достигает 117 дБ. Для питания предусмотрены два заказных трансформатора R-типа общей мощностью 66 Вт. Их раздельная конструкция должна снижать взаимные помехи между электронными компонентами.

SM3.3 получила сенсорный экран диагональю 5,98 дюйма с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Дисплей можно наклонять под углом от 0 до 45 градусов. В оснащение также входят 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Система поддерживает потоковые сервисы Apple Music, Tidal, QQ Music, Kugou HiFi и NetEase Cloud Music. Предусмотрена совместимость с Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready и QPlay. Shanling делает ставку на сочетание дискретного цифро-аналогового преобразования и ламповой схемотехники, хотя насколько это повлияет на качество звучания, можно будет оценить только после независимых испытаний.

Источник: ithome

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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