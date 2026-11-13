Цифровой звук возвращают к лампам: Shanling собрала необычную Hi-Fi-систему с двумя R2R-матрицами

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Компания Shanling представила стационарную аудиосистему SM3.3, в которой объединила два дискретных ЦАП на матрицах R2R с ламповым аналоговым трактом. Устройство поступит в продажу 14 ноября по цене 23 980 юаней (около 3,4 тыс. долларов).

За преобразование цифрового сигнала отвечают две матрицы R2R «Куньлунь Pro», собранные на прецизионных резисторах. Аналоговую часть дополняют две лампы 12AT7 с серебряной сеткой. По заявлению производителя, отношение сигнал/шум всей системы достигает 117 дБ. Для питания предусмотрены два заказных трансформатора R-типа общей мощностью 66 Вт. Их раздельная конструкция должна снижать взаимные помехи между электронными компонентами.

SM3.3 получила сенсорный экран диагональю 5,98 дюйма с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Дисплей можно наклонять под углом от 0 до 45 градусов. В оснащение также входят 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Система поддерживает потоковые сервисы Apple Music, Tidal, QQ Music, Kugou HiFi и NetEase Cloud Music. Предусмотрена совместимость с Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready и QPlay. Shanling делает ставку на сочетание дискретного цифро-аналогового преобразования и ламповой схемотехники, хотя насколько это повлияет на качество звучания, можно будет оценить только после независимых испытаний.

Источник: ithome