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Компания Arendal Sound выпустила черную версию акустических систем серии 1610. Новинки получили название Black Edition и дополнили два ранее доступных варианта оформления. В серию входят четыре модели для стереосистем и домашних кинотеатров.

Линейка 1610 дебютировала в феврале. Теперь покупатели могут выбрать отделку Basalt, Polar или Black Edition. Все три варианта используют одинаковую конструкцию, поэтому разница между ними сводится к внешнему оформлению.

Акустические системы построены по трехполосной схеме. За высокие частоты отвечает 28-миллиметровый купольный твитер, средние воспроизводит отдельный динамик с диффузором из углеродного волокна, а низкие передаются 8-дюймовыми излучателями с алюминиевыми диффузорами. Такая компоновка позволяет распределить воспроизведение разных частот между специализированными динамиками.

Отдельное внимание уделено корпусам. При их изготовлении используются плотные древесноволокнистые панели и внутренние усиления, призванные уменьшить нежелательные вибрации. Фирменная система объединяет высокочастотный и среднечастотный излучатели с волноводом. Эта конструкция предназначена для более равномерного распространения звука в помещении.

В серию входят напольные Tower 8, полочные Bookshelf 8, узкие Slim 8 и центральная колонка Center 8. Последняя предназначена прежде всего для многоканальных систем, а Slim 8 благодаря закрытому корпусу подходит для размещения рядом со стеной.

Стоимость акустики в США осталась прежней. Пара Tower 8 обойдется в 7600 долларов США, Bookshelf 8 — в 3600 долларов США, а Slim 8 — в 2800 долларов США. За одну колонку Center 8 придется заплатить 2300 долларов США. Все четыре модели в черном исполнении уже доступны для заказа на официальном сайте производителя.

Источник: Ecoustics