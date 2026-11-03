Casio выпустила клавиатуру, которая исправляет неправильные ноты прямо во время игры

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| Новость | Аудио и звук

Casio выпустила электронную клавиатуру Casiotone CT-FS1 с технологией Feel Sync, которая позволяет играть под любую загруженную песню, не опасаясь фальшивых нот. Система анализирует мелодию, аккорды и ритм композиции, а затем в реальном времени корректирует звучание нажатых клавиш. Даже случайные нажатия превращаются в гармоничное музыкальное сопровождение.

Автор: Casio Источник: hypebeast.com

Разработчики предусмотрели работу с композициями, в которых меняются тональность и музыкальная структура. Для этого потребуется приложение Feel Sync и беспроводной адаптер WU-BT10, входящий в комплект. Пользователь может загрузить собственные аудиофайлы в форматах MP3, WAV или AIFF. При этом композиции из стриминговых сервисов напрямую не поддерживаются.

В режиме Feel Sync клавиатуру можно разделить на две независимые зоны. Новичок сможет играть на одной половине, не опасаясь фальшивых нот, а опытный музыкант — исполнять оригинальную партию на другой. При отключении функции CT-FS1 работает как обычный инструмент с 61 полноразмерной клавишей, чувствительной к силе нажатия, и 61 встроенным тембром на базе звукового движка AiX.

Модель выпускается в полностью чёрном и полностью белом исполнении, включая клавиши. Габариты составляют 930 x 258 x 83 мм, масса — 4,5 кг. За звук отвечают стереодинамики с бас-рефлексной системой и эффектом объёмного звучания. Питание возможно от сетевого адаптера или шести батареек AA. Американская цена составляет около 400 долларов

Источник: hypebeast

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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